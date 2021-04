Caio declara sobre indicação ao Paredão do BBB21: ‘O Brasil já sabe’ | casa BBB

Arthur, Caio e Gilberto conversam na área externa da casa do BBB21. O Líder da semana, Caio, fala que vai indicar Thaís ao Paredão na noite deste domingo, 11/4: “O Brasil já sabe que eu vou indicá-la. O Brasil inteiro sabe”. “Inclusive ela. Todo mundo, o mundo inteiro. Mas eu sabia que a Viih iria me indicar, todo mundo sabia. Só que, assim, era óbvio, gente, ninguém precisava nem me dizer. Eu sabia que a Viih iria me indicar”, aponta o doutorando em Economia.