Primeiro, o doutorando em Economia acha que está na mira do público, mas depois pergunta sério para o fazendeiro: “Teu palpite, Caio? Sincero.”

Caio responde: “Eu não sei porque eu estou com muito medo“. Gilberto se surpreende com o comentário do amigo e questiona: “Acha que está entre eu e tu?”. “Acho que está entre eu e Fiuk“, responde Caio.