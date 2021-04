Ele segue: “No último dia de Jogo da Discórdia, ela me colocou como ‘pior jogador’. Ela colocou que o Gil (Gilberto) era ‘jogo sujo’, aí eu vi ela conversando com o Gil, se explicando com o Gil, e eu estava ali, ela me olhou e não falou nada. Às vezes, ela pode pensar isso mesmo, de boa. Às vezes, ela afastou de mim por pensar isso. E acabou gerando esse desconforto. Foi o que me levou a votar nela”.