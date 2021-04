Caio, do BBB21, lê comentários da internet e diz sobre brother: ‘Claro que vou vê-lo’ | fora da casa

Após sair da casa do BBB21, Caio, que recebeu 70,22% dos votos e foi o décimo primeiro eliminado da edição, teve algumas missões: primeiro, ele conversou com a apresentadora Ana Clara no Bate-Papo BBB e relembrou toda a trajetória no reality. Ele falou sobre a relação de amizade e aliança com Rodolffo e chegou até a ver algumas conversas importantes sobre ele na casa.