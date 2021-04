Caio, do ‘BBB21’, quer investir nas redes sociais e fala sobre sotaque ‘polêmico’

A voz empostada e pausada de Caio em conversa com Tiago Liefert logo depois de ser eliminado do “Big Brother Brasil 21” pouco lembrou o jeito “caipira” presente dentro do confinamento. E esta não foi a primeira vez que a ausência de sotaque chamou a atenção dos fãs do reality show nas redes sociais. Mas a situação está longe de ser fingimento. O goiano explica: Foto: Reprodução/ Rede Globo

“Eu tento falar bem certinho quando eu estou nessas situações, como no ao vivo com o Tiago, por exemplo. Quando eu estou em conversas mais sérias, eu tento ter uma certa cautela para falar. Não é como eu falo no meu dia a dia”, diz Caio.

Feliz com os mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, os números motivam o fazendeiro a investir mais no meio digital, que confessa não ser muito acostumado.

“Eu quero muito, sim, experimentar esse novo desafio, ver se funciona, se eu vou dar conta de me encaixar nisso tudo. É um mundo novo para mim. Eu tenho medo, mas eu quero tentar (risos)”.

É com esse ar de mudança que Caio deixa o confinamento do “BBB21”.