Caio e Gilberto criam música na beira da piscina: ‘Não elimine a gente’ | casa BBB

Quando nós for para o Paredão/ Por favor vote pra gente ficar/ Não elimine a gente/ Não elimine a gente / Quando o Paredão chegar/ Não elimine a gente/ Pode ser do Líder/ Pode ser do Confessionário/ Se nós for para o Paredão/ Não elimine a gente/ A gente vai correr, a gente vai tentar/ Do Paredão escapar/ Não elimine a gente