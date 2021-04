Caio e Gilberto dançam e cantam sertanejo no BBB21 | casa BBB

Minutos antes, a dupla de brothers conversou sobre o 11° Paredão. Gilberto comentou com o fazendeiro que doeu ter votado em Pocah: “Foi o dia que mais me doeu porque ela estava no Monstro, eu a vi chorando, me doeu muito. Muito”. Caio o acalmou: “Mas o que doeu nela não foi o seu voto, não. Sabe o que foi que rolou? Presta atenção. Ela sabe que eu e o Arthur não votamos nela. Ela sabe que você votou nela e, automaticamente, o lado de lá (Quarto Colorido) votou nela. Foi aí que ela assustou, entendeu?”. Caio e Gilberto ainda especularam sobre o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 12/4. O doutorando comentou que poderia ser “Monte o seu Pódio”, e o fazendeiro respondeu: “A Viih era uma pessoa que eu queria no meu pódio”.