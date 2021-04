Caio ensaia discurso de indicação ao Paredão e diz: ‘Acho injusto votar em uma pessoa que se aproximou de mim’ | casa BBB

Caio, Líder da semana, ensaia o discurso de indicação com Gilberto no Quarto Cordel do BBB21. “Já tinha algumas semanas que eu não votava, a nossa relação estava muito boa, massa, foi muito natural. E, na minha situação na Prova (do Líder), eu estava muito tenso, estava rezando muito ali dentro da minha cabeça para ganhar, porque eu sabia do risco que eu tinha de ir para o segundo Paredão seguido. Na hora que saiu para eu falar o nome (para jogar a Final do Mal na Prova do Líder), infelizmente, a minha cabeça não conseguiu reunir todos os fatores para eu chegar nessa decisão minha de hoje. E eu coloquei a Camilla“.