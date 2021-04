Caio fala para Gilberto no BBB21: ‘Se eu não for Líder ,semana que vem eu vou ao Paredão’ | casa BBB

Caio e Gilberto conversam sobre alianças e votos no BBB21. No Quarto do Líder, o doutorando em economia pergunta ao outro brother: “Hoje teus cincos, quem são?”. O fazendeiro responde: “Eu, você(Gilberto), Arthur, Viih(Tube) e João(Luiz)”. Gilberto fala que: “Os meus são eu, tu (Caio), Fiuk, João(Luiz), Juliette e Arthur, porque a Juliette disse para mim que eu estou em 5º lugar no dela, ai ela entrou em 5º no meu”.