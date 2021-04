Caio, Fiuk e Gilberto traçam estratégia de voto e levam bronca; entenda · .

Caio Afiune, Fiuk e Gilberto Nogueira levaram uma bronca da produção do BBB21 após tentarem decidir seus votos através de sorteio. Os três, que estão sozinhos na Xepa, acreditam que são alvos do próximo paredão e tentaram montar uma estratégia para não caírem juntos na berlinda, mas não conseguiram chegar a um acordo.

“A gente precisa entrar em um consenso”, avisou Fiuk, sobre a opção de voto deles. No entanto, depois de afirmarem quem são seus alvos, o cantor, Caio e Gilberto perceberam que seria difícil alguém ceder.

O fazendeiro avisou que não vota nem em Pocah, nem em Arthur Picoli, que são as primeiras opções do economista e do ator, respectivamente. Em seguida, o pernambucano descartou a possibilidade de votar em Juliette Freire ou Camilla de Lucas de cara, que são os principais alvos de Caio.

“Meu pensamento é o seguinte: se Pocah, eu e Arthur estivermos já emparedados, minha próxima opção de voto, já que a Viih [Tube] é líder, acaba sendo a Camilla, entendeu?”, explicou Gilberto. Fiuk, no entanto, ainda não tem a influenciadora digital como opção de voto.

“Então vai ter que ser um sorteio”, sugeriu o goiano. Em seguida, a produção soltou o aviso sonoro de “atenção” na casa. “Deve ser por causa da ideia do sorteio”, imaginou o filho de Fábio Jr. No fim, os três não conseguiram chegar em um alvo em comum para se livrarem da berlinda.

