Caio, Gilberto e Fiuk estão no 12º paredão; votação e quem sai · .

Na formação do 12º paredão do BBB21 na noite deste domingo (18), Gilberto Nogueira e Fiuk foram as indicações da líder Viih Tube. Mais votados pela casa, Arthur Picoli e Caio Afiune disputaram a Prova Bate e Volta; o instrutor de crossfit venceu e escapou da berlinda. Quem deve ser o próximo eliminado do reality da Globo? Participe da votação no final deste texto e veja as porcentagens do resultado parcial.

Último anjo da temporada 2021, Camilla de Lucas soube por Tiago Leifert que ela estava imune depois de ter vencido a prova realizada no sábado (17). Caso não fosse autoimune, a influenciadora digital entregaria o colar de proteção para João Luiz Pedrosa.

A dinâmica de formação de paredão foi diferente, com a líder Viih Tube sendo obrigada a mandar dois para a berlinda. Conforme já havia revelado antes, a youtuber confirmou Gilberto como a opção entre o trio de monstros, que também contava com Caio e Arthur, e Fiuk foi a segunda escolha.

No confessionário, os participantes foram surpreendidos por Leifert e tiveram que selecionar duas pessoas diferentes. Depois de definirem os escolhidos, eles tiveram que ir para o quarto cordel para não fofocar com os outros.

Com quatro menções, Arthur foi o mais votado; na segunda colocação, um empate entre Caio, João Luiz, Juliette e Pocah, todos com três votos. A líder Viih Tube decidiu emparedar o fazendeiro. Os dois disputaram a prova de sorte no Bate e Volta; o instrutor de crossfit venceu a atividade e escapou.

Quem votou em quem no BBB21

Pocah -> João Luiz e Juliette

Caio Afiune -> João Luiz e Juliette

João Luiz Pedrosa -> Arthur e Pocah

Arthur Picoli -> Juliette e João Luiz

Camilla de Lucas -> Arthur e Caio

Juliette Freire -> Arthur e Caio

Gilberto Nogueira -> Pocah e Arthur

Fiuk -> Pocah e Caio

Participe da enquete do . e escolha quem deve ser eliminado da disputa por R$ 1,5 milhão no 12º paredão do reality show da Globo. A pesquisa não tem valor científico nem influência no resultado do site oficial do BBB21. Votação abaixo: