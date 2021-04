Caio, Gilberto e Rodolffo estão no paredão; vote e saiba quem sai · .

O décimo paredão do BBB21 foi definido neste domingo (4). Gilberto Nogueira foi a escolha da líder Viih Tube. Rodolffo, Caio Afiune e Juliette Freire foram para a prova Bate a Volta; a paraibana venceu a disputa e escapou da berlinda. Quem sai do reality da Globo nesta semana? Participe da votação na enquete do . no final deste texto.

Antes de iniciar as indicações, Tiago Leifert pediu para os anjos Gilberto e Fiuk darem a imunidade: eles protegeram João Luiz Pedrosa. “Nós pensamos bastante, eu tinha uma decisão e ele tinha uma decisão. Nós já tínhamos falado que não seria só uma imunidade, mas um presente que é uma vaga no top 10. A gente vai dar esse presente para o João”, justificou o economista.

A líder Viih Tube confirmou o que já havia comentado durante a semana e emparedou Gil. “Hoje eu vou indicar o Gil. O público que acompanha sabe que fui sentindo coisas novas sobre ele, com confiança e desconfiança, cheia de dúvidas e medo. Mas os momentos que eu vi verdade em você foram reais, Gil”, explicou a youtuber, que chorou e fez Nogueira também ir às lágrimas.

Foram realizadas duas votações diferentes entre a casa. A primeira aconteceu no confessionário. Rodolffo e Juliette receberam quatro menções cada; a líder decidiu colocar o sertanejo na berlinda. Na votação aberta, houve uma nova igualdade em quatro votos, dessa vez entre Caio Afiune e a paraibana. Novamente, Viih salvou a amiga.

Na sequência, Leifert avisou que o fazendeiro tinha o poder do contragolpe. Dessa vez, Juliette não conseguiu escapar e acabou colocada no décimo paredão do BBB21. Fora o indicado pela líder, os outros foram para a disputa do Bate e Volta, que era de sorte. Depois de três fases, a advogada mais uma vez escapou do paredão.

Quem votou em quem

Veja abaixo os votos de cada um dos participantes no confessionário (primeiro nome) e na sala (segundo nome):

Caio Afiune -> Juliette; Juliette

Pocah -> Juliette; Juliette

Fiuk -> Arthur; Arthur

Arthur Picoli -> Juliette; Juliette

Rodolffo -> Juliette; Juliette

Juliette -> Rodolffo; Caio

Thaís Braz -> Caio; Caio

João Luiz Pedrosa -> Rodolffo; Caio

Camilla de Lucas -> Rodolffo; Caio

Gilberto Nogueira -> Rodolffo; Pocah

Participe da enquete do . e escolha quem deve ser sair da disputa por R$ 1,5 milhão no décimo paredão do reality show da Globo. O resultado da pesquisa não tem valor científico nem influência no site oficial do BBB21.

Votação abaixo: