Caio revela que estava ‘no limite’ na casa do BBB 21: ‘Não conseguia mais’

De volta ao “mundo real”, Caio Afiune bateu um papo com Ana Maria Braga no ‘Mais Você’ desta quarta-feira (21). O goiano, que foi eliminado com 70% dos votos em paredão contra Gil e Fiuk, revelou que estava “exausto” do BBB 21.

O fazendeiro relatou que não se aproximou de Gil por interesse. “Estava no limite, estava muito cansado. Não conseguia mais olhar para o feed e ver que faltavam 14 dias. Via em mim que eu já estava há 94 dias fora. A minha aproximação dele foi por gostar do jeito dele, das brincadeiras e dos pensamentos que me distraiam às vezes. Não foi por jogo não”, explicou.

Ele ainda comentou sobre as brigas com Juliette. “”Era falta de paciência, é um cansaço. E aí, qualquer coisa te leva a ter um pouco de irritabilidade. E as informações na casa chegam para a gente de forma completamente diferente, a gente não vê tudo e acaba criando algumas opiniões que a gente não sabe se era aquilo ou se não era. É uma loucura”, disse.