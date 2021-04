Caio supera Arthur e vence a Prova do Líder no BBB21; Fiuk está no paredão · .

Caio Afiune levou a melhor e se tornou líder do Big Brother Brasil 21 pela primeira vez. Na madrugada desta sexta-feira (9), ele venceu uma prova de habilidade contra Arthur Picoli. Fiuk caiu em uma cilada armada pela produção e acabou carimbando seu passaporte para o paredão.

A prova foi patrocinada pela Seara e parecia um jogo de bocha “gourmetizado”. Os participantes precisavam escolher um disco gigante e empurrar, com a ajuda de uma haste, em uma pista que tinha marcações de 30 a 100 pontos. Onde a peça parasse, o brother somava a pontuação em seu placar.

Na primeira etapa, foram duelos mata-mata, e cada um tinha direito a arremessar dois discos. Fiuk foi o primeiro sorteado e escolheu Pocah para ser sua adversário, mas a funkeira levou a melhor, somando 90 pontos, contra 50 do filho de Fábio Jr.

João Luiz Pedrosa desafiou Arthur e acumulou 100 pontos nos arremessos, mas o instrutor de crossfit levou a melhor com seus 130. Caio puxou Thaís Braz para a pista e venceu, marcando 150 pontos contra 90 da dentista. Camilla de Lucas arrastou Gilberto Nogueira e eliminou o economista, com um placar de 130 contra 70. Juliette Freire errou seus dois arremessos e não pontuou, enquanto Viih Tube registrou 80.

Na semifinal, os cinco classificados tiveram direito a apenas um arremesso cada, e os dois maiores pontuadores asseguraram suas vagas na grande final. Pocah zerou o placar, Arthur marcou 80; Caio acertou a faixa dos 50, e Camilla e Viih Tube também não pontuaram.

Antes de os finalistas decidirem o jogo, Tiago Leifert anunciou a rodada do mal. Arthur e Caio precisaram escolher dois eliminados da prova para duelarem entre si. O derrotado seria enviado diretamente ao paredão. Camila e Fiuk tiveram que se enfrentar, e a influenciadora levou a melhor, marcando 170 pontos, contra 70 do cantor, que corre risco de eliminação.

Na rodada final, Arthur e Caio se enfrentaram, e o instrutor de crossfit foi surpreendido pelo fazendeiro, que elevou a pontuação e impossibilitou seu adversário de conseguir lhe tirar a coroa.

