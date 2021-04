Caio Vidal é ‘sacado’ de última hora e Ramírez inova com Maurício na ponta; Gre-Nal terá ainda Praxedes no meio e Lomba no gol

Logo mais, às 22h15 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, o Internacional encara o maior rival pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. O Colorado de Miguel Ángel Ramírez é o líder até aqui da primeira fase com 17 pontos, três a mais que o Tricolor. Na manhã deste sábado (03), o técnico espanhol realizou a última atividade antes do GreNal e definiu o time que irá a campo.









A reportagem da GaúchaZH esteve na concentração do Inter na chegada dos atletas após a atividade e observou os 22 atletas relacionados por Ramírez.

Goleiros: Marcelo Lomba e Daniel

Laterais: Rodinei, Moisés, Heitor, Léo Borges

Zagueiros: Cuesta, Zé Gabriel, Lucas Ribeiro

Volantes: Rodrigo Dourado, Lindoso, Edenílson, Nonato

Meias: Patrick, Praxedes, Maurício

Atacantes: Caio Vidal, Palacios, Guerrero, Yuri Alberto, Thiago Galhardo e Abel Hernández

Com dores nas costas, o goleiro Danilo Fernandes está fora do clássico. Os atacantes Marcos Guilherme e Peglow acabaram ficando fora da lista, assim como surpreendeu a ausência do volante Johnny. Como o atleta estava a serviço da seleção sub-23 dos EUA, acabou não sendo testado por Ramírez.

De acordo com o colega Rodrigo Oliveira, o titular da meta colorada será Marcelo Lomba, Daniel inicia no banco. Moisés, recuperado de um problema muscular, está confirmado na lateral esquerda. Praxedes inicia como titular no meio de campo.

Palácios vai iniciar Gre-Nal do banco de reservas pelo Gauchão (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)



Talvez a principal novidade no time de Ramírez seja o meia Maurício na ponta direita do ataque, junto de Yuri Alberto e Patrick. Caio Vidal aguarda no banco, junto de Paolo Guerrero, Palácios, Thiago Galhardo e Abel Hernández.

No caso do novo reforço Palácios, a comissão acredita que o chileno de 20 anos ainda não tenha condições de aguentar 90 minutos em alta intensidade.

Dessa forma, o Inter vai entrar em campo com:

Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson e Praxedes; Maurício, Yuri Alberto e Patrick.