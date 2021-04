Caiu! Após goleada, Jair Ventura é demitido do comando do Sport

Chegou ao fim passagem de Jair Ventura pelo Sport. Após ser goleado por 4 a 0 pelo o Ceará, na Copa do Nordeste no último sábado, a pressão ficou insustentável e a diretoria comunicou a saída do treinador nesta segunda-feira (5).

Contratado em agosto do ano passado, quando o Leão atravessava uma crise no Campeonato Brasileiro, Jair Ventura ajustou o time e conseguiu o feito de manter o clube na elite do futebol nacional.

Nesta temporada, a cobrança em cima do seu trabalho foi maior. Apesar dos reforços chegarem ao clube com o estadual e Copa do Nordeste em andamento, o treinador não mostrou evolução.

Na semana passada, Jair Ventura ficou “ameaçado” por duas vezes antes dos jogos contra o Central e Santa Cruz, mas conseguiu escapar da demissão. A equipe é a penúltima colocada do Grupo B da Copa do Nordeste, com cinco pontos em sete jogos.

No fim de semana, o time voltou a apresentar um futebol abaixo do esperado e o comandante não resistiu. Na sua rede social, o Sport agradeceu os serviços do comandante e desejou sorte em sua caminhada no futebol.