Caiu na altitude! Internacional é derrotado pelo Always Ready na estreia na Libertadores

O Internacional entrou em campo nesta terça-feira pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Sofrendo com a alta pressão e a altitude dos bolivianos, o resultado não foi positivo para os gaúchos, que perderam por 2 a 0

O Inter volta a campo pela Libertadores na próxima terça-feira, dia 27, às 19h15. O time recebe o Deportivo Táchira, no Beira-Rio. O Always Ready enfrenta o Olimpia no Paraguai na quinta-feira.

COMEÇO DE PRESSÃO BOLIVIANA

Logo no começo do confronto o Internacional levou a pressão do Always Ready. O primeiro susto dos bolivianos foi aos dois minutos, quando Sanguinetti mandou uma bomba. Marcelo Lomba voou para defender. Com os bolivianos em cima, o Colorado pouco criou, sofrendo com a postura agressiva dos adversários. A altitude também se tornou um problema, pois os erros de marcação e domínio ficaram cada vez mais marcantes.

TENTATIVA FALHA E EQUILÍBRIO

Aos 19, Juan Arce recebeu a sobra de Sanguinetti. Por pouco o meia não ampliou. Na sequência, os times ficaram mais equilibrados. Assim, o Inter sofreu menos com a pressão dos adversários. Além disso, a equipe conseguiu segurar mais a bola. Aos 41, Moisés cruzou, mas Caio Vidal cabeceou fraco. O goleiro do Always conseguiu ficar com a bola.

GOL DO ALWAYS

Com algumas trocas, o Inter continuou sendo os problemas da etapa anterior. Mas a situação dos brasileiros piorou aos 7. Saucedo recebeu na frente da área e chutou no ângulo direito de Lomba. O goleiro até tentou, mas não alcançou.

Atrás do marcador, o Internacional começou com um caminho de faltas, que resultaram em alguns cartões amarelos. Contudo, o jogo seguiu no 1 a 0.

DEFESA E TENTATIVA COLORADA

Aos 29, Marcelo Lomba mais uma vez salvou o Colorado. Ramallo recebeu nas costas de Cuesta e chutou. Marcelo Lomba defendeu novamente. Na sequência, Yuri Alberto teve a melhor chance de igualar o marcador. Mas a bola acertou a trave.

NÚMEROS FINAIS



Para encerrar o confronto, os bolivianos deram números finais já nos acréscimos. Zé Gabriel errou na saída de bola e entrou para Saucedo. O jogador acionou Algaranãz. O atacante fuzilou Lomba, fazendo o segundo.

FICHA TÉCNICA​

ALWAYS READY 2 x 0 INTERNACIONAL

Estádio: Estádio Hernando Siles, em La Paz.

Data: 20 de abril de 2021, às 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Nicolas Gallo

Assistentes: John León e Alexander Guzman

Cartões amarelos: Vander Vieira, Cummings, Algarañaz (Always Ready); Palacios, Heitor, Mauricio, Moisés (Internacional)

Cartões vermelhos:

GOL: Saucedo, aos nove, e Algarañaz, aos 49 minutos do segundo tempo (Always Ready).

Always Ready: Lampe; Machado (Enoumba), Cabrera, Cummings e Flores; Ramallo e Saucedo; Arce (Gallindo), Sanguinetti (Algarañaz) e Vander Vieira (Rodríguez); Ovejero (Mosquera). Técnico: Omar Asad.

Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés (Rodine); Dourado, Edenilson (Praxedes) e Mauricio; Caio Vidal (Yuri Alberto), Thiago Galhardo e Palacios (Lucas Ribeiro/Nonato). Técnico: Miguel Ángel Ramírez.