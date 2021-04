CAIXA confirma novo programa habitacional com entrada R$ 0

A Caixa Econômica Federal confirmou que tem o objetivo de lançar um novo programa habitacional que promete balançar o mercado imobiliário. A proposta é a seguinte: O trabalhador poderá comprar um imóvel sem entrada e com chance de pagamento em até 35 anos.

O novo programa tem a finalidade de facilitar a compra da casa própria para milhões de brasileiros. Segundo dados da Fundação João Pinheiro, em torno de 5,88 milhões de residências são consideradas deficitárias no Brasil. Este número representa 8% das moradias do país em quatro anos.

Segundo dados divulgados, 3 milhões são cidadãos que pagam aluguel acima de 30% da renda familiar, 1,35 milhão são de casas divididas por mais de uma família e 1,48 milhão estão em situação de precariedade. Neste cenário, a nova medida da Instituição torna-se essencial em meio à crise econômica.

Na Caixa, o primeiro pagamento vence 30 dias após a assinatura do contrato. O cliente poderá escolher a data de vencimento na contratação ou alterá-la durante a vigência do financiamento.

É importante ficar atento, uma vez que o atraso no pagamento gera multa e juros referentes aos dias de atraso e permite à CAIXA incluir as informações vinculadas ao seu contrato em cadastros restritivos de crédito como SERASA e outros.

Caso o cliente não realize o pagamento das parcelas em atraso, a CAIXA pode leiloar o imóvel. Na alienação fiduciária, o trabalhador não pode transferir seu imóvel a terceiros sem o consentimento da CAIXA. Isso acontece porque o imóvel fica em nome da CAIXA e só é transferido para o cliente após a quitação do financiamento.

A CAIXA oferece diversos canais de comunicação para você entrar em contato sempre que achar necessário:

O SAC CAIXA recebe reclamações, sugestões e elogios todos os dias da semana, 24h por dia; pelo número 0800 726 0101 ou 0800 725 7474 (Ouvidoria). O prazo para resposta é de até cinco dias úteis;

O atendimento especializado recebe ligações de clientes com deficiência auditiva ou de fala, pelo número 0800 726 2492;

O Portal De Olho na Qualidade (Exclusivo Minha Casa Minha Vida) atende dúvidas, reclamações ou elogios do Programa Minha Casa, Minha Vida – 0800 721 6268?.

CAIXA já está liberando senha de saque no caixa eletrônico

A Caixa Econômica Federal liberou o aplicativo do Caixa Tem, ferramenta que funciona como uma conta poupança, sem nenhum custo. O app é utilizado para a distribuição dos pagamentos de benefícios como o auxílio emergencial e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviços (FGTS).

A plataforma está disponível para os sistemas Android e iOS. O aplicativo contará com funções parecidas com as de outros aplicativos de carteira virtual. As pessoas que usam o aplicativo podem realizar transferências por meio do DOC e PIX, podendo destinar o dinheiro a bancos tradicionais ou digitais.

Por meio do saldo em conta, o usuário poderá realizar transferências ilimitadas para contas da Caixa, e até três transações mensais para outros bancos com limite por movimentação de R$ 600 e de R$1.000.

A conta social digital disponibiliza acesso às informações sobre os benefícios, além de poder saber sobre Abono Salarial do PIS, Seguro-Desemprego e Bolsa Família.

Além de tudo, o banco libera um cartão de débito virtual que pode ser solicitado no próprio aplicativo, para ser usado em compras feitas pela internet.