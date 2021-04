Caixa deve antecipar as 4 parcelas do Auxílio Emergencial em 2021

De acordo com informações do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, os pagamentos do auxílio emergencial versão 2021 podem ser antecipados. A notícia anunciada pelo banco pode animar muitos os beneficiários do programa de pagamentos do Governo Federal.

Segundo o gestor Pedro Guimarães, “a partir da avaliação do pagamento deste primeiro ciclo, poderemos também antecipar os pagamentos dos ciclos 2, 3 e 4. Será como foi feito agora, onde primeiro publicamos o calendário, vimos como foi a dinâmica do pagamento, percebemos que estávamos indo bem e, aí, antecipamos”.

É importante destacar que em meados de abril, o Governo Federal já havia optado pela antecipação oficial do calendário de saques da 1ª parcela do auxílio emergencial. De acordo com o que foi anunciado, o benefício foi antecipado em até 15 dias para alguns grupos.

Inicialmente, o calendário de saques e transferências da primeira parcela estava previsto para começar na terça-feira, 04 de maio. No entanto, agora, com a antecipação, a data foi transferida para 30 de abril. Os nascidos em janeiro serão os primeiros. Por fim, receberão os nascidos em dezembro. Inicialmente, os saques estavam previstos para 04 de junho. Agora, serão no dia 17 de maio.

No que se refere ao pagamento por meio de conta poupança social digital, o calendário da primeira parcela também será antecipado para quem nasceu em novembro e dezembro. O calendário original previa que os pagamentos da primeira parcela os nascidos em novembro seriam efetuados no dia 29 e para nascidos em dezembro no dia 30.

Porém, agora, com a mudança, o calendário foi adiantado em um dia em que esses dois grupos vão receber nos dias 28 e 29 de abril, respectivamente.

De acordo com Pedro Guimarães, a Caixa avaliou o comportamento dos beneficiários neste primeiro ciclo de 2021, desde a publicação do calendário da liberação no aplicativo bem como das potenciais filas nas agências bancárias e lotéricas.

Porém, ao perceber que a dinâmica dos pagamentos estava funcionando bem, logo, foi dado a possibilidade de antecipar o calendário de saques para população.

Calendário de pagamentos

Calendário de depósito em conta poupança social digital

Nascidos em 1ª parcela 2ª parcela 3º parcela 4º parcela Janeiro 6 de abril 16 de maio 20 de junho 23 de julho Fevereiro 9 de abril 19 de maio 23 de junho 25 de julho Março 11 de abril 23 de maio 25 de junho 28 de julho Abril 13 de abril 26 de maio 27 de junho 1º de agosto Maio 15 de abril 28 de maio 30 de junho 3 de agosto Junho 18 de abril 30 de maio 4 de julho 5 de agosto Julho 20 de abril 2 de junho 6 de julho 8 de agosto Agosto 22 de abril 6 de junho 9 de julho 11 de agosto Setembro 25 de abril 9 de junho 11 de julho 15 de agosto Outubro 27 de abril 11 de junho 14 de julho 18 de agosto Novembro 28 de abril 13 de junho 18 de julho 20 de agosto Dezembro 29 de abril 16 de junho 21 de julho 22 de agost

Calendário de saques e transferência

Nascidos em 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela Janeiro 30 de abril 8 de junho 13 de julho 13 de agosto Fevereiro 03 de maio 10 de junho 15 de julho 17 de agosto Março 04 de maio 15 de junho 16 de julho 19 de agosto Abril 05 de maio 17 de junho 20 de julho 23 de agosto Maio 06 de maio 18 de junho 22 de julho 25 de agosto Junho 07 de maio 22 de junho 27 de julho 27 de agosto Julho 10 de maio 24 de junho 29 de julho 30 de agosto Agosto 11 de maio 29 de junho 30 de julho 1º de setembro Setembro 12 de maio 1º de julho 4 de agosto 3 de setembro Outubro 13 de maio 2 de julho 6 de agosto 6 de setembro Novembro 14 de maio 5 de julho 10 de agosto 8 de setembro Dezembro 17 de maio 8 de julho 12 de agosto 10 de setembro

Calendário Bolsa Família