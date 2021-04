CAIXA lança cartão que parcela a fatura em até 3 anos; veja como

Atenção, brasileiros. A CAIXA segue liberando o seu Cartão de Crédito CAIXA Leve em 2021, um cartão Internacional que possibilita o cliente realizar compras em estabelecimentos físicos e na internet. Ademais, a ferramenta permite a sua utilização no Brasil e no exterior, contando com uma série de benefícios.

Por meio do cartão, o cliente poderá parcelar a fatura em até 36 vezes, controlar as despesas do cartão pelo App Cartões CAIXA e parcelar suas compras sem juros ou em até 24 vezes com juros. Além disso, o cartão tem os seguintes benefícios:

Recebe SMS gratuito das suas despesas.

Recebe a fatura por e-mail.

Facilidade para o pagamento da fatura, podendo ser realizada em qualquer banco, lotérica, terminal de autoatendimento, Internet/ Mobile Banking ou, ainda, ou débito automático.

Possibilidade de parcelar a fatura com taxas menores que a do rotativo. As opções de parcelamento estão disponíveis no Internet/Mobile Banking e no App Cartões CAIXA.

Sistema rotativo de financiamento que permite financiar o saldo devedor constante na fatura do cartão, após o pagamento mínimo informado na fatura.

Em caso de emergência, é possível efetuar saque em dinheiro, no Brasil e no exterior, nos caixas eletrônicos mantidos por bancos conveniados às redes CIRRUS e PLUS, dentro do limite estabelecido para o cartão. Sobre os saques, incidem encargos e cobrança de tarifa.

Bandeiras do cartão

Para a bandeira Visa:

Serviço de Assistência em Viagem: Consultoria gratuita em viagens.

Vai de Visa: Plataforma de ofertas, promoções e benefícios exclusivos.

Visa Checkout: Compra online em diversos sites com preenchimento de um único cadastro.

Visa Causas: Doações da VISA à instituição ou causa escolhida sem cobrar nada a mais do cliente.

Para a bandeira Mastercard:

Mastercard Surpreenda: Plataforma de ofertas onde você paga 1 e leva 2.

Masterpass: Compra online em diversos sites com preenchimento de um único cadastro.

Pagamento por aproximação pelo Aplicativo Samsung Pay.

Anuidade

De acordo com informações da CAIXA, a anuidade do cartão Leve CAIXA 2021 é a mesma do cartão Nacional, R$ 126,00 em 12 parcelas de R$ 10,50. E os cartões adicionais têm 50% de desconto na anuidade, também dividido em 12 parcelas de R$ 5,25.

É importante lembrar que os clientes que receberam o cartão Leve na renovação ou reemissão de um cartão anterior, as condições da anuidade desse cartão são mantidas no cartão Leve.

Vantagens do cartão