CAIXA lança nova linha de crédito para micro e pequenas empresas; veja quem pode

A Caixa Econômica Federal está oferecendo uma linha de crédito para micro e pequenas empresas do setor de turismo. Além disso, a aprovação pode ser concedida para empresas que faturam até R$ 4,8 milhões por ano.

Empresas de turismo e pandemia

Durante a crise sanitária e econômica no país, muitas empresas estão sendo afetadas e, por esse motivo, o Ministério do Turismo juntamente com a Caixa estão disponibilizando um total de R$ 1,2 bilhões para custear os empréstimos. O montante surgiu do Fundo Geral de Turismo.

Nova linha de crédito

Anteriormente, essa linha era direcionada apenas as médias e grandes empresas, porém, passou a ser disponibilizada para micro e pequenas empresas que têm faturamento anual de R$ 4,8 milhões por ano. A Caixa também está liberando garantias especiais aos contratantes.

Formas de pagamentos

Juros de 5% ao ano, mais a taxa Selic;

Quitação em até 60 meses;

Primeira parcela só depois de 12 meses de carência.

Como obter condições especiais?

As condições especiais atendem as empresas que possuem mais de 12 meses de constituição, bem como aquelas que possuem o certificado Cadastur. Esse documento garante a concessão de financiamentos oficiais e outros.

Cadastro

O cadastro pode ser feito pelo site do Cadastur. Após a emissão do documento, a empresa de turismo pode solicitar o empréstimo acessando algum canal de atendimento da Caixa, sendo sites oficiais ou agências.