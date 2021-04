Caixa libera de R$300 a R$50 mil em 2021; veja como receber

A Caixa Econômica Federal liberou uma nova linha de crédito sem análise do histórico financeiro na Serasa ou SPC para concessão. Ele pode ser contratado por meio do Internet Banking, aplicativo Caixa ou terminais de autoatendimento.

O valor do empréstimo é depositado na conta do contratante sem qualquer tipo de burocracia. Para aqueles que são integrantes do CDC Salário, serviço no qual o trabalhador recebe a remuneração em uma conta da Instituição, o prazo para pagar o crédito é de 60 meses.

Benefícios oferecidos pelo serviço

Praticidade na contratação, visto que pode ser solicitado pelo Internet Banking Caixa, caixas eletrônicos, aplicativo Caixa ou por meio dos telefones 3004-1105 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-726-0505 (demais localidades);

Conveniência, pois as parcelas são descontadas diretamente da conta no dia em que é depositado o salário;

Limite de crédito vantajoso, que pode variar de R$ 300 a R$ 50 mil, de acordo com as condições pré-aprovadas.

No que implica as taxas de juros, as cobranças oscilam conforme o valor solicitado e a quantidade de parcelas para quitar a dívida. Todavia, as condições são consideradas especiais em relação aos empréstimos oferecidos no mercado.

Veja a orientação e as condições do CDC Salário da Caixa

Análise Cadastral: Primeiramente, é feita uma análise para aprovar e definir o limite do crédito. Os resultados ficam acessíveis assim que a conta é aberta. Se não houver limite pré-aprovado, é necessário se dirigir a uma agência mais próxima; Contratando o serviço: Com a aprovação da linha de crédito, basta contratá-la por meio do Internet Banking, terminais de autoatendimento, App Caixa, ou pelos telefones 3004-1105 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-726-0505 (demais localidades); Crédito disponível: O crédito é depositado imediatamente na conta.

Vale destacar que, além da portabilidade do salário para a Caixa, para adquirir o empréstimo, o cidadão deve:

Ser maior de 18 anos, ou ser emancipado;

Ter conta na Caixa;

Não ter restrições no SPC ou Serasa.

Como contratar

Análise cadastral

Na agência da Caixa será realizada uma análise documental para aprovar e definir seu limite. Você pode autorizar a análise no momento da abertura da conta, ou posteriormente. Caso não possua limite pré-aprovado, procure sua Agência.

Contrate o serviço

Aprovado o cadastro, contrate no Internet Banking, terminais de autoatendimento, App Caixa, ou pelos telefones 3004-1105 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-726-0505 (demais localidades).

Utilize o crédito

O dinheiro cai direto na sua conta e você poderá como quiser.

Como repactuar

É possível unificar as prestações de todos os contratos ativos dos empréstimos CDC Salário, com possibilidade de liberação de recurso adicional ou redução da prestação.

Basta acessar a funcionalidade no Internet Banking CAIXA (opção Empréstimos, opção Crédito Direto Caixa, opção Repactuar) ou nos Terminais de Autoatendimento (opção Crédito Pré-aprovado, opção Crédito Direto Caixa – CDC – Renovação).

O que é o CDC?

Quem recebe salário na Caixa tem taxas e prazos especiais para contratação de crédito. São até 60 meses para pagar.

Você pode utilizar o dinheiro como quiser, veja estas opções:

Realizar a viagem dos sonhos;

Investir em cursos e qualificação profissional;

Equilibrar as finanças e o orçamento familiar/pessoal, utilizando o CDC para liquidar outras dívidas

Contribuir para a sustentabilidade do meio ambiente, adquirindo fontes alternativas de energia, como placas de energia solar e equipamentos de energia fotovoltaica

Ter dinheiro à mão para situações de emergência

Conquistar realizações pessoais

O crédito é rápido e disponibilizado em conta, é só contratar e utilizar!

Conheça todas as vantagens e contrate quando precisar.

?Se você ainda não recebe o salário na Caixa, solicite? aqui a Transferência Automática de Salário e aproveite todos os benefícios.