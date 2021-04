Caixa Tem libera transferência via PIX do auxílio emergencial?

O auxílio emergencial começou a ser pago no início deste mês para aproximadamente 45 milhões de trabalhadores. Inicialmente, a liberação ocorre por meio depósitos. Para fazer um Pix, transferência ou saque dos valores, é preciso que o beneficiário espere até maio, quando os serviços ficam disponíveis.

“Espero fortemente que em um prazo curto a Caixa já consiga permitir Pix (para transferências do auxílio emergencial)”, disse o diretor responsável pela a organização do sistema financeiro e também da resolução do Banco Central (BC) João Manoel Pinho de Mello durante um evento virtual organizado pela Prospectiva Consultoria.

Ainda de acordo com ele, “a regulamentação do mecanismo de pagamentos diz que qualquer instituição de pagamentos que contar com mais de 500 mil contas transacionais deve oferecer serviços do Pix. Portanto, caso alguma não esteja de acordo, o caso vai ser oficiado e se iniciará o processo para a fiscalização”.

O que é o Pix?

O Pix é uma ferramenta para fazer pagamentos e transferências em qualquer horário ou dia, ou seja, de forma instantânea. O novo sistema surgiu para substituir os tradicionais DOC e TED, e ocorre de forma gratuita para as pessoas físicas. Em algumas empresas é cobrada uma taxa em transações com o Pix por pessoas jurídicas.

Como aderir ao PIX no Caixa TEM?

Para incluir o Pix no aplicativo Caixa Tem, é necessário que o usuário crie uma chave para acessar o sistema. Essas chaves podem ser CPF, RG, telefone, e-mail, entre outros.

Veja como:

No aplicativo, clique em “Pix”, em seguida “Criar chave”;

Você pode escolher entre: CPF, número de telefone, e-mail e chave aleatório, para criação;

Escolha a chave que deseja criar, informe os dados e confirme;

Será necessário finalizar digitando a senha de login. Vale destacar é possível criar até cinco chaves Pix, uma em cada banco.

Como fazer pagamento com Pix pelo Caixa Tem?

Para fazer alguma transação pelo Pix, é preciso selecionar a funcionalidade ao lado do TED ou DOC e digitar a chave que corresponde o destinatário.

Quais os benefícios do aplicativo?

A plataforma Caixa Tem oferece várias funções para facilitar a vida do cidadão.

Elas são: