Caixa TEM: Serviços de pagamentos são diferentes para inscritos no Bolsa Família; VEJA

Os cidadãos inscritos no Bolsa Família receberão do auxílio emergencial nesta sexta-feira (16). A Caixa Econômica Federal irá depositar uma quantia que valerá como reajuste no valor do benefício distribuído pelo programa.

Os beneficiários do Bolsa Família, que estarão na nova rodada do auxílio, foram selecionados justamente por receberem uma renda inferior comparada a que irão receber na vigência do auxílio emergencial.

No entanto, a Caixa adverte os segurados do Bolsa Família a ficarem atentos quanto a forma de recebimento, pois se difere em relação ao pagamento dos cidadãos inseridos nos outros grupos aptos a receberem benefício.

Como os inscritos no Bolsa Família devem usar o Caixa Tem?

Para as famílias beneficiadas pelo programa, a opção de saque é liberada imediatamente. Ou seja, não precisam aguardar 30 dias para retirarem o dinheiro, como acontece nos outros grupos de contemplados do auxílio.

A retirada do benefício pode ser feita em qualquer posto de autoatendimento da Caixa. Já no caso de transferências, podem ser realizadas por meio do aplicativo Caixa Tem, sendo necessário, apenas, informar os dados da conta de destino.

O aplicativo também permite que os beneficiários realizem pagamentos de boletos, faturas e contas de água ou energia, além de possibilitar compras online utilizando o cartão de débito virtual, gerado no próprio aplicativo.

Calendário de pagamentos para inscritos no Bolsa Família