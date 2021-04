Caixa vai dar dois cartões de crédito para quem está negativado ou com score baixo

A crise econômica causada por conta da pandemia do novo coronavírus tem deixado muitos brasileiros preocupados. Hoje em dia, muitos cidadãos possuem o CPF negativado ou sofrem com um histórico de dívidas.

Por conta disso, a Caixa Econômica Federal está oferecendo dois cartões de crédito que aprova cidadãos inseridos no grupo da inadimplência. São eles, o cartão de crédito Caixa SIM e o cartão de crédito Caixa Simples.

No entanto, o uso inapropriado dos cartões pode piorar ainda mais a situação financeira do consumidor, tendo em vista que, ambos possuem uma das taxas de juros mais altas do mercado.

Cartão Caixa SIM

O cartão de crédito Caixa SIM não possui anuidade e pode ser emitido nas bandeiras Elo ou Visa. Lembrando que, cada uma delas têm suas próprias condições e vantagens.

O cartão é destinado para o público negativado, que necessita de um cartão de crédito para fazer compras e para clientes da Caixa que precisam de crédito, porém possuem restrições no nome e não são aprovados em outras modalidades.

Vantagens

O cartão é internacional;

As taxas de juros rotativos são bem menores do que outros cartões;

Não consulta ao SPC ou Serasa;

Possui seguro de vida no valor de R$ 25 devolvido em recarga de celular;

Disponibiliza benefícios das bandeiras Elo e Visa;

Possibilita o parcelamento de compras em até 48 vezes.

Pré-requisitos para aquisição do cartão

Ser cliente da Caixa;

Ser maior de idade (18 anos ou a partir de 16 anos se for emancipado).

Cartão Caixa Simples

O Caixa Simples é cartão de crédito consignado destinado aos aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos federais. As faturas são pagas através do desconto automático no benefício do Instituto. Além disso, o limite de crédito pode ser convertido em dinheiro na conta, de 20% a 70%.

Vantagens

De 20% a 70% do limite da conta podem ser disponibilizados para saque;

Não consulta o Serasa ou SPC;

Oferece benefícios da plataforma Elo FLEX;

Valor competitivo das taxas.

Pré-requisitos para aquisição do cartão