Calendário de saque do auxílio emergencial: veja ‘truque’ para receber antes

Como aconteceu no ano passado, primeiro o valor do auxílio emergencial é liberado somente para usos limitados e, cerca de um mês depois, o saque é liberado. Porém existe uma maneira de burlar o calendário do saque do auxílio emergencial e receber o dinheiro antes.

De acordo com o calendário do auxílio emergencial, o valor está liberado até agora para:

Pagamentos de boletos por meio do código de barras;

QR Code. O código é gerado pelo celular e é aceito em diversos estabelecimentos;

Por meio de um cartão de débito digital que pode ser utilizado na internet;

Como sacar o auxílio emergencial antes da data?

O truque para conseguir ter o dinheiro em mãos antes do calendário de saque do auxílio emergencial pode ser realizado apenas por beneficiários que tenham bancos digitais.

A dica é simples e fácil de ser utilizada. Basta você acessar o seu banco digital e gerar um boleto para pagamento no valor do auxílio emergencial. Com o boleto gerado, basta copiar o código de barras e utilizá-lo no aplicativo Caixa Tem.

Em cerca de três dias úteis você terá o dinheiro do auxílio emergencial na conta do seu banco digital. Como os bancos digitais geralmente não possuem caixa eletrônico para saque, como é o caso do Nubank, você precisará transferir o dinheiro para qualquer outro banco de sua preferência e poderá sacar no Caixa 24 horas mais perto de você.

Agora se você não tem um banco digital, precisará esperar a data de liberação de pagamento do calendário oficial do saque do auxílio emergencial.

Importante mencionar que beneficiários do Bolsa Família podem sacar o dinheiro do auxílio emergencial conforme as parcelas são liberadas no aplicativo. Apenas pessoas que não recebiam o Bolsa Família antes precisam aguardar a data de saque, caso não tenham um banco digital.

Veja o calendário de saque do auxílio emergencial:

Nascidos em Depósito no Caixa Tem Pode sacar o dinheiro Janeiro 6 de abril 30 de abril Fevereiro 9 de abril 3 de maio Março 11 de abril 4 de maio Abril 13 de abril 5 de maio Maio 15 de abril 6 de maio Junho 18 de abril 7 de maio Julho 20 de abril 10 de maio Agosto 22 de abril 11 de maio Setembro 25 de abril 12 de maio Outubro 27 de abril 13 de maio Novembro 29 de abril 14 de maio Dezembro 30 de abril 17 de maio

Qual o valor número de parcelas do auxílio emergencial em 2021?

Na realidade, o valor do benefício deve ter mesmo três variações, mas os valores são R$ 150, R$ 250 ou R$ 375. Para quem mora sozinho, o auxílio emergencial 2021 será pago no valor de R$ 150.

Famílias que não são de apenas um indivíduo e que não são chefiadas por mulheres sozinhas terão direito a um auxílio emergencial 2021 de R$ 250.