A primeira parcela do calendário do auxílio emergencial 2021 começou a ser paga desde o último dia 6, até agora receberam nascidos em pessoas nascidas entre janeiro e setembro. Nesta quarta-feira (28) recebem o 11º grupo, os nascidos em novembro.

Também estão previstos outros pagamentos da 1ª parcela do auxílio ainda está semana, confira todos abaixo:

28 de abril (quarta-feira) – nascidos em novembro e beneficiários do Bolsa Família com NIS de final 8;

29 de abril (quinta-feira) – nascidos em dezembro e beneficiários do Bolsa Família com NIS de final 9;

30 de abril (sexta-feira) – beneficiários do Bolsa Família com NIS de final 0;

O calendário do auxílio emergencial 2021 deve seguir com o pagamento da segunda parcela.

Os beneficiários do Bolsa família começaram a receber na última sexta-feira (16), de acordo com o calendário do auxílio emergencial 2021. Neste caso o pagamento deve ser organizado pela ordem do final do Número de Identificação Social (NIS).

Ao todo serão quatro parcelas, que deverão ser pagas para todos até agosto e o saque ficará disponível até setembro. Saiba mais também sobre a liberação do PIX para o auxílio emergencial.

Veja o calendário da segunda parcela do auxílio emergencial abaixo:

Mês de nascimento Data do crédito em conta Data para saque em dinheiro Janeiro 16 de maio 08 de junho Fevereiro 19 de maio 10 de junho Março 23 de maio 15 de junho Abril 26 de maio 17 de junho Maio 28 de maio 18 de junho Junho 30 de maio 22 de junho Julho 02 de junho 24 de junho Agosto 06 de junho 29 de junho Setembro 09 de junho 01 de julho Outubro 11 de junho 02 de julho Novembro 13 de junho 05 de julho Dezembro 16 de junho 08 de julho

Com o dinheiro na conta digital o beneficiário poderá pagar boletos e contas, fazer compras com cartão de crédito virtual e pagar compras feitas no comércio utilizando o aplicativo na maquininha. Já o saque e transferência do valor só estará disponível posteriormente.

Qual o valor número de parcelas do benefício em 2021?

De acordo com o definido pelas regras e calendário do auxílio emergencial, o valor do benefício deve ter três variações, mas os valores são R$ 150, R$ 250 ou R$ 375.

Para quem mora sozinho, o auxílio emergencial 2021 será pago no valor de R$ 150.

Famílias que não são de apenas um indivíduo e que não são chefiadas por mulheres sozinhas terão direito a um auxílio emergencial 2021 de R$ 250.

Já nos casos de mulheres chefe de família o valor pago será de R$ 375.

O calendário do auxílio emergencial ainda pode ser adiantado. Ao todo é estimado que estejam garantidas 4 parcelas para população, ou seja, o benefício duraria até julho.

O auxílio emergencial foi possível graças a PEC Emergencial, que liberou 44 milhões fora do teto de gastos para o pagamento do benefício.