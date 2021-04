Calendário do auxílio emergencial: nascidos em abril recebem nesta terça-feira

A primeira parcela do auxílio emergencial 2021 começo a ser paga desde o último dia 6, até agora receberam nascidos em pessoas nascidas entre janeiro e março. Nesta terça-feira (13), de acordo com o calendário do auxílio emergencial, devem receber aqueles que nasceram em abril. Estas datas não incluem os beneficiários do Bolsa Família, apenas desempregados, autônomos e informais.

Nascidos em maio também devem receber ainda está semana a primeira parcela. O calendário do auxílio emergencial deve seguir com o pagamento da primeira parcela até 30 de abril, quando todos os grupos devem receber.

Os beneficiários do Bolsa família devem receber a partir da sexta-feira (16), de acordo com o calendário do auxílio emergencial. Neste caso o pagamento deve ser organizado pela ordem do final do Número de Identificação Social (NIS).

Ao todo serão quatro parcelas, que deverão ser pagas para todos até agosto e o saque ficará disponível até setembro. Saiba mais também sobre a liberação do PIX para o auxílio emergencial.

Veja o calendário completo abaixo:

Calendário do auxílio emergencial: pagamento extra

Um pagamento extra, incluído no calendário do auxílio emergencial, também será realizado para beneficiários que tiveram o benefício aprovado depois do início dos pagamentos. “A Caixa realizará o pagamento do Auxílio Emergencial a 236 mil novos beneficiários aprovados. Desse total, os nascidos entre janeiro e maio receberão a primeira parcela na próxima quinta-feira (15). Os que nasceram depois de maio entram no calendário normal de repasses”, explicou, em nota neste sábado (10).

É importante lembrar que o prazo para recorrer se o auxílio emergencial foi negado se encerra nesta segunda-feira (12). Veja aqui como consultar a situação do seu benefício e como fazer para contestar. Corra e garanta o seu pagamento incluso no calendário do auxílio emergencial.

Qual o valor número de parcelas do benefício em 2021?

Na realidade, o valor do benefício deve ter mesmo três variações, mas os valores são R$ 150, R$ 250 ou R$ 375. Para quem mora sozinho, o auxílio emergencial 2021 será pago no valor de R$ 150.

Famílias que não são de apenas um indivíduo e que não são chefiadas por mulheres sozinhas terão direito a um auxílio emergencial 2021 de R$ 250.