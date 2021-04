Call of Duty Warzone: desenvolvedora odeia os cheaters do jogo

Call of Duty: Warzone é um dos jogos de maior sucesso da atualidade, e o free to play ficou ainda mais robusto com a chegada de sua Terceira Temporada cheia de novidades, mas a desenvolvedora Raven continua bastante frustrada com a quantidade de cheaters presentes no battle royale.

Apesar de todos os seus esforços para impedir os hackers, o estúdio sofre com trapaceiros dentro das partidas há muito tempo, e nem mesmo a grande quantidade de banimentos e a presença de uma equipe dedicada a mitigar o problema conseguem dar cabo de tantos cheaters.

Em entrevista ao site VGC, o diretor criativo da Raven, Amos Hodge, com quem nós também já conversamos sobre as novidades do mapa de Verdansk ’84, disse que “ninguém odeia os cheaters mais do que nós. Trapaça é algo com o que nosso time de segurança precisa lidar, e nós banimos um monte de gente e temos ferramentas para denunciar trapaceiros.”

“Fazemos esse conteúdo para os jogadores e, embora você esteja chateado com razão quando alguém estraga o seu jogo, eu fico chateado por eles estarem arruinando alguns dos melhores trabalhos que fiz na vida! Ninguém odeia os trapaceiros mais do que nós, porque colocamos todo nosso coração nesse conteúdo. Já são mais de 100 milhões de jogadores, e sei que nosso time de segurança está trabalhando duro por eles.”

Você já encontrou muitos trapaceiros em Call of Duty: Warzone? O que achou das últimas novidades do jogo? Comente a seguir!