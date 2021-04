Calleri compartilha lembrança e agita os torcedores do São Paulo nas redes sociais

Desde que deixou o São Paulo em 2016, após um período de empréstimo de seis meses, a volta do atacante argentino Jonathan Calleri é muito solicitada pelos torcedores nas redes sociais. Nesta segunda-feira (5), o jogador compartilhou uma publicação do clube que deixou os são-paulinos empolgados.









Em seu Twitter, o Tricolor relembrou a goleada por 6 a 0 diante do Trujillanos, na Libertadores de 2016. Naquela partida, Calleri foi o cara do jogo, marcando quatro gols. Ele ainda balançaria as redes duas vezes contra o River Plate e uma frente ao The Strongest, sendo fundamental para a classificação da equipe às oitavas de final.

Calleri compartilhou a lembrança com um emoji de coração e outro da bandeira do Iêmen, a qual tem as mesmas cores do São Paulo. Naquela Libertadores, o Tricolor chegou às semifinais, sendo eliminado para o Atlético Nacional, da Colômbia. O argentino foi o artilheiro da competição, com 9 gols.

Atacante compartilhou publicação do São Paulo (Foto: Reprodução/Twitter)



Os torcedores reagiram com empolgação à publicação. Muitos transcreveram a música do cantor Tim Maia, chamada “Gostava Tanto de Você”, cuja letra começa com “Não sei porque você se foi…”. Com a camisa do São Paulo, Calleri disputou 31 partidas e marcou 16 gols.

Porém, a sua volta é algo um pouco distante no momento, pela questão financeira. O centroavante pertence ao Deportivo Maldonado, clube de empresários do Uruguai, e está emprestado ao Osasuna, da Espanha. Devido à atual situação econômica do São Paulo, é um negócio considerado difícil pela diretoria.