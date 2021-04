Câmara de Porto Feliz – SP abre novo Concurso público: Até R$ 1.845,24

No Estado de São Paulo, a Câmara Municipal de Porto Feliz anuncia a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo ocupar uma vaga no cargo de Auxiliar Operacional, função que exige ensino fundamental completo e oferta salário de R$ 1.845,24, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 15 horas do dia 26 de abril de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão Administrativa. A taxa de inscrição está no valor de R$ 20,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 16 de maio, em locais e horários a serem informados no dia 07 de maio de 2021.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

ATRIBUIÇÕES

Executar serviço de limpeza geral nas dependências da Câmara Municipal, varrendo, lavando, espanando, escovando pisos, portas, janelas, paredes, móveis em geral, instalações sanitárias, reabastecendo-os com papel higiênico, sabonetes, etc.; executar, seguindo rotinas, a irrigação das áreas verdes; auxiliar na remoção de móveis, máquinas e outros, sob orientação; preparar e distribuir alimentos líquidos e sólidos aos funcionários; receber, armazenar e controlar o estoque de produtos de consumo e materiais de limpeza, relacionando tipos e quantidades para manter os níveis de estoque necessário e informar ao superior imediato a necessidade de reposição; executar outras tarefas correlatas que lhe forem delegadas pelos níveis hierárquicos superiores.

EDITAL 2021

