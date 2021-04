Camargo Corrêa divulga vagas para Jovem Aprendiz; veja o cargo

A Camargo Corrêa divulga vagas de emprego dentro do programa Jovem Aprendiz. As oportunidades visam o contrato de público jovem que resida no município de Biguaçu. As informações disponíveis estão divulgadas aqui, no Notícias Concursos! Saiba como se inscrever a uma das vagas disponíveis!

Camargo Corrêa divulga vagas de emprego para Jovem Aprendiz

A Camargo Corrêa está anunciando vagas de emprego disponíveis no município de Biguaçu, Santa Catarina. A modalidade de contratação é Jovem Aprendiz. Aos estudantes do nível médio de escolaridade ou concluintes, estão abertas chances de contrato para ingresso no mercado de trabalho!

As vagas contam com remuneração e alguns benefícios que serão fornecidos aos aprovados no processo de recrutamento. Dentre eles, estão assistência médica, previdência privada, seguro de vida e vale transporte.

Para participar do processo de seleção, os concorrentes devem atender os seguintes requisitos:

Possuir até 24 anos de idade;

Estar cursando o ensino médio (período noturno) ou já ter concluído;

Não estar dentro de cursos de nível superior;

Habilidades com informática (Pacote Office);

Disponibilidade para exercer a função no período da manhã: 6 ou 4 horas por dia, de segunda a sexta;

Cursos complementares no setor administrativo (desejável).

Outras características para se tornar um forte candidato no momento do recrutamento são possuir boa comunicação, proatividade, habilidades de escrita e foco em resultados e solucionar atividades da função.

Quando adquirirem a vaga, as principais atividades dos aprovados serão atualizar a base de dados, dar suporte nas atividades administrativas, controlar e enviar notas fiscais para pagamento, entre outras tarefas.

Inscrição

Os candidatos que desejam realizar a candidatura e ter a chance de garantir uma vaga no programa Jovem Aprendiz, precisam entrar no site de participação, e enviar seus currículos para a etapa de Processo Seletivo da Camargo Corrêa.

Saiba mais sobre as vagas de emprego da semana! Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!