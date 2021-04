Camila ganha Prova do Anjo e está imune no BBB21; veja quem foi para o mostro · .

Camilla de Lucas venceu a prova de memória e agilidade neste sábado (17) e virou o anjo da semana do Big Brother Brasil 21 pela primeira vez. A influenciadora digital está imune na formação do próximo paredão. Ela colocou Caio Afiune, Gilberto Nogueira e Arthur Picoli no castigo do monstro. No domingo (18), um deles será indicado direto à berlinda pela líder Viih Tube, sem direito a realizar a Bate e Volta. A youtuber, assim, terá o poder de indicar duas pessoas para a eliminação.

Além de conquistar o direito de não ser votada, a influenciadora faturou R$ 5 mil e ganhou um kit de uma marca de cosméticos que patrocinou a competição. “Chegou a minha vez”, celebrou ela, efusivamente, após a primeira vitória na Prova do Anjo.

Todos os confinados participaram da disputa, exceto a líder Viih Tube. Eles jogaram na seguinte ordem: Pocah, Gilberto Nogueira, Camilla de Lucas, João Luiz Pedrosa, Caio Afiune, Arthur Picoli, Fiuk e Juliette Freire.

A prova exigiu agilidade e boa memória. Primeiro, eles se posicionavam na entrada e jogavam um de cada vez, aguardando 60 segundos para o esmalte secar. Em um circuito, o participante tinha que procurar cinco esmaltes que apareciam no gabarito do telão. Alguns estavam soltos na bancada, outros trancados numa caixinha.

Era necessário pegar uma chave e abrir essa caixa. Se o competidor precisasse checar o gabarito de novo, porque ele desapareceu, podia apertar um botão que ficava situado bem no meio do circuito.

Ao chegar ao final, o brother ou sister tinha de montar o gabarito e apertar o outro botão que ficava ali perto. Cada acerto valia um ponto e vencia a Prova do Anjo quem pontuasse mais em menos tempo.

Pocah, Fiuk e Juliette tiveram as piores performances. Perdidos no circuitos, os três foram os únicos a não pontuar. A funkeira foi eliminada após 319 segundo, o cantor, depois de 90, e a advogada, após 89. Camilla brilhou, com cinco pontos em 98 segundos, e não foi páreo para os adversários.

Gilberto fez cinco pontos em 125 segundos, João pontuou cinco vezes em 125 segundos, Caio marcou três pontos em 145, Arthur registrou o menor tempo, 76 segundos, mas só teve três acertos.

Castigo do Monstro

Arthur, Caio e Gilberto terão de passar o tempo todo vestidos com as letras iniciais do Big Brother Brasil. Todos perderam 300 estalecas, e o instrutor de crossfit foi do VIP para a Xepa.

Revoltado, o capixaba reclamou muito e desabafou sozinho na área externa da casa. “Vai tomar no cu. Isso é para você aprender a não ser bonzinho com os outros”, esbravejou.

Veja a reação de Camilla:

Inscreva-se no canal do . no YouTube para conferir nossos boletins diários sobre BBB21