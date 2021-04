Camilla de Lucas aconselha Thaís a conversar com Juliette para evitar conflitos no BBB21: ‘Desagradável’ | casa BBB

Pocah, que também está no cômodo, concorda: “Também acho. Foi assim que a gente começou a se desentender. Comigo foi assim, às vezes elas ela brincando acabava tocando em alguns pontinhos que começaram a me incomodar de verdade”.

“Ficou uma coisinha meio desagradável. Uma pode machucar a outra, falar uma coisa que a outra não vai gostar“, diz Camilla de Lucas com relação a situação que presenciou no Quarto do Líder. Horas antes, a advogada e a goiana conversaram sobre quem iria dormir no cômodo com a youtuber.