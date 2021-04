Camilla de Lucas brinca sobre brothers do BBB21: ‘Arthur e Fiuk amigos estão insuportáveis’ | casa BBB

“Eu não fiz as pazes de vocês”, responde a influencer. “Se não fosse você, Camilla, a gente estaria naquele clima até agora, cara. Você foi extremamente incrível”, repete o instrutor de Crossfit. “Eu não fiz as pazes de vocês”, ressalta a sister. “Você deu a nossa mão, Camilla”, rememora Fiuk. “Eu falei que fiquei feliz por vocês fazerem as pazes”, aponta a influencer. “Vai ter o VAR. Não corre, não”, promete Arthur.