Camilla de Lucas confessa a Fiuk no BBB21: ‘O sentimento de gratidão está muito maior do que o de tristeza’ | casa BBB

Fiuk ri e emenda: “Que experiência, Cami. Que loucura cara“. A sister então abre o coração: “Eu estou com um sentimento tão bom assim, de… Eu estou indo para o terceiro Paredão. Eu estou tão feliz que que eu não estou conseguindo ficar triste por estar nos Paredões, no meu com o Arthur, com o Gil (Gilberto). Dá nervoso na hora em que o Tiago (Leifert) aparece, mas eu estou conseguindo aproveitar os últimos dias, como se fossem a última vez que eu estivesse aqui“.