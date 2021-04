A influencer é o último Anjo dessa edição do Big Brother Brasil. Ontem, após ganhar a disputa pelo colar, ela precisou indicar três confinados para cumprir o Castigo do Monstro da semana. A sister escolheu: Arthur, Caio e Gilberto. Na formação do Paredão desta noite, a Líder, Viih Tube, terá que indicar um deles ao Paredão. Ah, e tem mais: dessa vez, o Anjo é autoimune.