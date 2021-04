Camilla de Lucas desabafa com sisters sobre seu voto em Pocah no BBB21: ‘A balança fica desigual’ | casa BBB

“Sobrou Gil e Arthur. O Gil é uma pessoa que eu já tenho proximidade com ele desde o início do programa. E eu teria que escolher entre ele e ela (Pocah). O Arthur, eu também falo com ele antes de eu ter uma proximidade com a Pocah. E o Arthur, pode parecer que não, mas ele tem uma proximidade comigo muito grande“.

“Eu não quero que ela ache que a minha posição foi a mesma do Rodolffo, que votou na Juliette, ou que a Sarah votou… eu tentei explicar pra ela, só que eu não sei se ela entendeu. Porque hoje, as pessoas que eu tenho proximidade no jogo, foram pessoas que eu já construí ao longo do tempo e que eu tive a sorte de ainda estarem aqui. Só que, do outro lado, que é o lado dela, eu sou uma pessoa muito próxima, então a balança fica desigual. Ela falou pra mim, ‘você é uma pessoa com quem eu não faria isso…'”.