Depois de conversarem no Quarto Cordel, Camilla de Lucas e Juliette aproveitam tarde na piscina do BBB21. As duas estão deitadas nas boias e conversam. A advogada comenta: “Só sabe quem sente, por isso eu disse a você que eu sei, dói”. Ela continua: “Porque você sabe que a pessoa não é uma pessoa ruim, mas está machucando”.