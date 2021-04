Camilla de Lucas ganhou a última Prova do Anjo do BBB21. Durante a dinâmica, os brothers tiveram que procurar no circuito os cinco esmaltes que apareciam no telão e montar o gabarito. Cada acerto valia 1 ponto. Vencia a prova quem fizesse o maior número de pontos e a sister levou a melhor na disputa.