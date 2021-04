Camilla de Lucas explica voto em sister para Arthur no BBB21: ‘Meu critério foi por aproximação’ | casa BBB

O instrutor de crossfit explica a influenciadora que não ia votar no João Luiz e acaba falando sobre seu voto: “Eu acabei indo em uma pessoa que eu não queria ir, porque eu achava que as pessoas iriam nela, eu ia tentar tirar a Pocah da reta”. Arthur votou em Gilberto no confessionário.

“Vou explicar minha questão, aqui dentro as pessoas que estão aqui hoje, tirando por exemplo, o Caio é uma das pessoas que eu tenho menos aproximação, mas as pessoas que eu tenho são a Viih(Tube), a Thaís , o João(Luiz), a Juliette, o Fiuk. Ai vamos lá, o Caio era o Líder, o Gil(Gilberto) eu tenho aproximação com ele desde do inicio do programa, ai fica faltando você(Arthur) e a Pocah, mas ainda sim quando eu votei eu expliquei o motivo do meu voto, a minha aproximação com ela veio depois do Monstro dela com o Projota”, explica Camilla de Lucas sobre o voto na cantora carioca. A sister continua: “Ai eu tive que fazer uma escolha e o meu critério foi por aproximação.”