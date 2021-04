No Quarto Cordel da casa do BBB21, Camilla de Lucas fala sobre a reta final do confinamento e aponta: “Gente, agora é escapando por pouco. Agora, cinco pessoas só poderão ser votadas”, e explica, “Está diminuindo”. Juliette e Pocah questionam o motivo de ter apenas cinco pessoas disponíveis para voto, citando que há Líder, o imunizado do Anjo e o indicado do Líder.