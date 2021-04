Camilla de Lucas relata sobre estar no Paredão do BBB21: ‘Não estou com medo de nada’ | casa BBB

No Quarto Cordel da casa do BBB21, a empareda Camilla de Lucas arruma a sua mala e diz a Juliette que vai aproveitar os seus próximos dias no confinamento. “Você volta”, aponta a paraibana e a influenciadora aponta: “Estou torcendo. Vamos ver o que vai rolar”, mas afirma estar tranquila e refletindo: “Eu não estou com medo de nada, não. Se eu tivesse feito alguma coisa aqui dentro, que me… Não estou falando em sair, não estou com medo de nada referente a isso, só minha trajetória”, fala.