Camilla de Lucas sobre o que não consegue fazer no BBB21: ‘Forçar uma coisa com as pessoas só para não ir para o Paredão’ | casa BBB

Ela segue falando e aponta: “Eu não consigo. Eu não sou assim, eu vou continuar falando com as pessoas normal. A pessoa ganhou a liderança, eu não vou ficar em cima da pessoa, puxando o saco da pessoa para a pessoa não votar em mim. Eu não consigo ser assim. Uma das coisas que eu não consigo é ir contra o que eu acho. Às vezes a pessoa ganhava a liderança, ia todo mundo em cima da pessoa” finaliza a influenciadora, e o brother comenta nunca ter agido desta forma no confinamento.