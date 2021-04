“Nós sempre fomos muito próximos, mas eu percebi um afastamento natural, na mesma proporção que eu me aproximei do Fiuk“, diz Camilla.

João diz que o mesmo aconteceu com Viih Tube e Pocah, mas a youtuber fala que não foi bem assim.

“Eu e a Pocah, a gente se afastou e voltou. Antes era eu, ela e Nego Di. Chamava ela de mãe (…) Ela ficou com ciúmes de mim com a Thaís. Ela me falou...”.