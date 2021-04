Camilla vê Arthur favorito à final caso ele não saia no paredão de hoje do BBB 21

Em seu quarto paredão no Big Brother Brasil 21, Arthur é um dos alvos dos votos da casa e não é muito bem recebido pelo público, principalmente por seu relacionamento com Carla Diaz, enquanto ela estava na casa. Hoje, o crossfiteiro está em um paredão junto com Fiuk e Thaís.









Em conversa na cozinha da Xepa, Camilla de Lucas disse que acha que ele irá à final caso não saia hoje: “Posso agora falar a Camilla sensitiva? Você vai querer acreditar na minha sensibilidade? Eu vou te falar o que acredito, de verdade. Eu acho que se você não sair nesse paredão, você é um possível candidato para a final”.

Questionada, a influenciadora digital afirmou ter “algumas teorias” acerca do assunto. Nas outras vezes que foi ao paredão, Arthur passou praticamente despercebido na votação do público. Na oportunidade em que Carla Diaz saiu para voltar depois, ele recebeu um poder de “voto duplo”, usado na semana seguinte para indicar Thaís.

Nos outros dois, ele também foi votado por poucos fãs do programa. No primeiro, ele teve 0,54%, ficando um pouco à frente de Gilberto, mas bem atrás de Karol Conká, que obteve 99,17% dos votos, um recorde na história do programa. Já no segundo Arthur ficou em terceiro, uma vez que a disputa era entre Projota e Lumena, culminando na eliminação da psicóloga.

Várias enquetes feitas a respeito de hoje, incluindo a do BolaVip Brasil, apontam Thaís como a 11ª eliminada do BBB 21. A decisão será conhecida hoje à noite, ao vivo, na TV Globo.