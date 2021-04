Campeão da Recopa pelo Atlético-MG em ‘final eletrizante’, Marcos Rocha sonha com bicampeonato e quer seguir ‘legado’ no Palmeiras

Sete anos após conquistar a Recopa Sul-Americana com a camisa do Atlético-MG, o lateral-direito Marcos Rocha tem possibilidade de erguer o troféu pela segunda vez na carreira.

Nesta quarta-feira, o Palmeiras, atual campeão da Conmebol Libertadores, entra em campo na Argentina para encarar o Defensa y Justicia, campeão da Conmebol Sul-Americana, pela primeira partida da decisão da Recopa Sul-Americana.

A conquista desse troféu pode coroar o ‘fechamento de um ciclo’ por parte do Palmeiras, que não tem a Recopa em sua vasta galeria de taças. Em entrevista exclusiva ao ESPN.com.br, o lateral-direito contou que aposta na experiência dos 32 anos e na força do conjunto para superar o rival argentino.

“Disputar mais um título importante, colocar o nome na história do clube e essa é a motivação. Conquistei esse título em 2014 e espero fazer duas grandes partidas e conquistar mais essa taça para o Palmeiras, seguir esse legado que estamos deixando. Ser um time vitorioso e que briga por títulos”.

Com o título paulista nos pênaltis sobre o arquirrival Corinthians, a conquista da Libertadores com gol no último lance e com duas vitórias nas finais da Copa do Brasil diante do Grêmio, o Palmeiras testou e muito o coração de seus torcedores ao longo dos últimos meses. Mas, caso a decisão da Recopa 2021 seja semelhante ao que aconteceu em 2014, é bom a torcida se preparar para mais emoção.

Naquele ano, o Atlético-MG de Tardelli, Ronaldinho Gaúcho e cia, venceu o Lanús, na Argentina, por 1 a 0. No Mineirão, a festa para mais uma conquista estava pronta. Porém, o valente Lanús venceu de virada no tempo normal por 3 a 2. Até que, na base do ‘Galo Doido’, o time de Levir Culpi virou na prorrogação e ficou com o sofrido título.

Marcos Rocha comemora com a camisa do Atlético-MG Getty Images

O lateral-direito destacou o período que esteve no Atlético-MG e sonha com cada vez mais títulos com a camisa do Palmeiras nos próximos dois anos que ainda tem de contrato com o time paulista.

“A experiência adquirida no Atlético-MG foi excelente. Entre 2012 e 2017 trabalhei com grandes treinadores e isso facilitou a minha chegada ao Palmeiras. Cheguei aqui com o coração aberto, sem querer que fosse só uma passagem, mas sim vestir essa camisa e deixar o meu nome na história do clube. Tenho mais dois anos de contrato e espero seguir fazendo história, chegando em finais e conquistar títulos pelo Palmeiras”, finalizou.