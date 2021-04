Campeonato Carioca: Flamengo é campeão da Taça Guanabara

Neste sábado (24), Michael e Vitinho marcaram e o Flamengo venceu o confronto direto com o Volta Redonda por 2 a 1 e ficou com o título da Taça Guanabara 2021; rubro-negro está na semifinal do Cariocão.

Mais um título para o Flamengo! A sala de troféus do rubro-negro precisa ser ampliada, pois a coleção na para de aumentar. Neste sábado, com a vitória diante do Volta Redonda, por 2 a 1, o time treinado por Rogério Ceni garantiu a Taça Guanabara, com isso, é o primeiro semifinalista do campeonato carioca de 2021.

Rogério Ceni já venceu três títulos como Flamengo. (Foto: Agif)



Michael abriu o placar no fim do primeiro tempo, Bruno Barra empatou minutos depois para o Volta Redonda, mas, no segundo tempo, Vitinho, com um chute da entrada da área, fez o gol que garantiu a o título e vantagem nas semifinais ao Flamengo.

Como fica a classificação?

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 23 pontos e avançou com a primeira colocação para a semifinal. O time terá a vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols, além do direito de exercer o mando de campo. Com 21, o Volta Redonda foi ultrapassado pela Portuguesa, caiu para terceiro, mas ainda pode terminar em quarto, já que o Fluminense, com 19 pontos, ainda joga na rodada.

E as semifinais?

Mesmo com a primeira posição do Flamengo assegurada, os confrontos das semifinais só serão definidos após o jogo do Fluminense contra o Madureira neste domingo, já que o Tricolor, em caso de vitória, ainda pode assumir a segunda colocação.