Campeonato Carioca: Madureira x Flamengo: Prováveis escalações para a partida desta noite

Madureira x Flamengo duelam nesta segunda-feira (5), às 21h, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O jogo desta noite é o último do Mengão antes de enfrentar o Palmeiras, pela Supercopa do Brasil, por isso o técnico Rogério Ceni deverá ir com força máxima.

O Madureira faz um bom estadual até aqui. Segue invicto, com cinco empates e duas vitórias. Ocupa a quinta colocação com 11 pontos em sete jogos disputados e segue firme na briga por uma vaga para semifinal.

Contra o Flamengo, tem uma desvantagem no histórico do duelo, são 106 derrotas, 28 empates e 14 vitórias. Nas partidas contra os grandes do Rio, teve dois empates, com Vasco e Botafogo.

Madureira em campo pelo Cariocão. (Foto: AGIF)



O Mengão é líder do estadual, com 16 pontos conquistados em sete jogos. O duelo contra o Madureira é o último antes do jogo decisivo contra o Palmeiras, pela Supercopa do Brasil, portanto o técnico Rogério Ceni irá escalar o que tem de melhor à disposição.

A única mudança da equipe deverá ser a entrada de Rodrigo Caio no sistema defensivo. O zagueiro está recuperado de lesão e deverá entrar no lugar de Gustavo Henrique.

Flamengo faz a última partida nesta segunda-feira (5) antes do duelo pela Supercopa do Brasil. (Foto: AGIF)



Confira as prováveis escalações para o jogo desta noite:

Provável Madureira:

Felipe Lacerda, Rhuan Rodrigues, Edmário, Maurício Barbosa e Juninho Monteiro; Feitosa, Humberto e Nivaldo; Bruno Santos, Sillas Gomes e Luiz Paulo

Provável Flamengo:

Diego Alves, Willian Arçao, Rodrigo Caio, Isla e Felipe Luiz; Diego, Gerson Aeverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabirel.