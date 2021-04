Campeonato Paulista | Corinthians muda lista do Paulistão e relaciona 22 jogadores para o duelo contra a Ferroviária

O Corinthians enfrenta a Ferroviária nesta terça-feira (13), às 20h, em Araraquara pelo Campeonato Paulista. Com mudanças no elenco, o Timão relacionou 22 jogadores para este duelo. Casares, que está em negociação com o Fluminense, já não aparece na lista das opções que o técnico Vagner Mancini terá à disposição para a partida.

Timão passou por reformulação no elenco por conta de questões financeiras ou físicas, já que jogou no último domingo. Os únicos que estavam na rodada passada no duelo contra o Guarani, em Campinas, e que estão à disposição do treinador Mancini para o jogo desta terça-feira é o goleiro Cássio e o meia Ramiro.

Corinthians em campo pelo Campeonato Paulista. (Foto: AGIF)



Os outros titulares na vitória sobre o Guarani nem viajaram para Araraquara. A equipe paulista deverá entrar em campo com um time bem misto, com Cássio; João Victor, Jemerson, Raul Gustavo (Léo Santos) e Lucas Piton; Xavier, Ramiro (Camacho) e Luan (Araos), Otero, Léo Natel e Jô.

Corinthians comemorando gol pelo Paulistão. (Foto: AGIF)



O Corinthians é líder do grupo A com 14 pontos, e está invicto na competição, com quatro vitórias e dois empates, em seis jogos disputados. O Santo André, que é o segundo colocado do grupo, está com cinco pontos, em quatro partidas disputadas.









Confira os relacionados para o confronto contra a Ferroviária:

Goleiros: Cássio, Guilherme e Matheus Donelli

Lateral: Lucas Piton

Zagueiros: Jemerson, João Vitor, Léo Santos e Raul Gustavo

Meias: Adson, Araos, Camacho, Gabriel Pereira, Luan, Otero, Matheus Araújo, Ramiro, Roni e Xavier

Atacantes: Antony, Jô, Felipe e Léo Natel